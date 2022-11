Salzburg gewinnt bei Austria Klagenfurt, WAC bezwingt die Wiener Austria

Serienmeister Red Bull Salzburg hat sich mit einem glanzlosen Arbeitssieg bei Austria Klagenfurt in die Winterpause verabschiedet. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga setzte sich am Sonntag in Kärnten mit 1:0 (0:0) durch und baute seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz vorerst auf sieben Punkte aus. Den einzigen Treffer erzielte Benjamin Sesko (55.).

Als Winterkönig waren die Salzburger bereits vor der Partie festgestanden. Verloren haben sie im Kalenderjahr 2022 nur zwei Ligaspiele - jeweils mit 1:2 gegen Sturm. Seit Juli sind die Bullen im nationalen Geschäft 16 Partien ungeschlagen. Dabei tat sich der Double-Gewinner vor 5.933 Zuschauern in Klagenfurt vor allem in der ersten Hälfte schwer. Mehr als ein halbes Dutzend Ausfälle und ein intensiver Herbst haben Spuren hinterlassen, die Klagenfurter vermochten daraus diesmal aber kein Kapital zu schlagen.

Der WAC hat am Sonntag die fünf Spiele andauernde Niederlagen-Serie noch vor der Winterpause beendet. Die Kärntner feierten in der 16. Runde der Fußball-Bundesliga einen 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg bei der Wiener Austria. Das Goldtor in dem großteils ausgeglichenen Spiel gelang Thierno Ballo (82.). Dank des Erfolges rückten die Kärntner in der Tabelle bis auf drei Punkte an die Veilchen heran und überwintern auf Rang neun. Die Austria startet von Platz sieben ins Frühjahr.