Nadal bei ATP-Finals-Auftakt von Fritz bezwungen, Sieg auch für Ruud

Turin – Rafael Nadal, der bei den ATP Finals bei zehn Teilnahmen noch nie den Titel geholt hat, gerät beim elften Anlauf gleich zum Auftakt ins Hintertreffen. Der Spanier verlor in Turin sein erstes Gruppenspiel gegen den Amerikaner Taylor Fritz 6:7(3),1:6. Casper Ruud, die Nummer vier der Welt, war zum Auftakt der Spiele der Gruppe Grün mit einem Sieg gegen Felix Auger-Aliassime gestartet.

Nadal, der in Abwesenheit von Carlos Alcaraz als Nummer 1 gesetzt ist, hinterließ am Sonntag nicht den besten Eindruck. Er bestritt erst sein zweites Einzel seit seinem Achtelfinal-Ausscheiden bei den US Open Anfang September. Der 22-fache Sieger von Grand-Slam-Turnieren kam gegen Fritz zu keinem einzigen Breakball.