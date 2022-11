Rund 10.200 Menschen besuchten am Wochenende die Alpinmesse

180 Aussteller präsentierten sich den Gästen in Innsbruck.

Innsbruck – Bergsport wird immer populärer. Darauf lassen auch die Besucherzahlen der am Sonntag zu Ende gegangenen Alpinmesse samt Alpinforum in Innsbruck schließen. Rund 10.200 Menschen strömten zu der zweitägigen Veranstaltung, bei der zirka 180 Firmen und Einrichtungen ausstellten. Das vermeldeten die Verantwortlichen in einer Aussendung.