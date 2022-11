Frankfurt muss sich im Rhein-Main-Derby in Mainz mit einem Punkt begnügen

Mainz - Eintracht Frankfurt hat ein großartiges Fußball-Jahr nicht mehr veredeln können. Die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner kam am Sonntag im Rhein-Main-Derby beim 1. FSV Mainz 05 nur zu einem 1:1 (0:1). Der Europa-League-Gewinner kann dennoch zufrieden in die WM-Pause gehen, nachdem er das Überwintern als Achtelfinalist in der Champions League und im DFB-Pokal geschafft hat und auch in der Bundesliga in der Bayern-Verfolgergruppe liegt.