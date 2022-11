Chorherr bekannte sich nicht schuldig

Ihm wird zur Last gelegt, von namhaften Immobilienunternehmen Zahlungen für einen von ihm initiierten gemeinnützigen Verein gefordert bzw. angenommen zu haben. Dieser unterstützt Hilfsprojekte in Afrika. Die Spender sollen sich im Gegenzug Vorteile bei Widmungsverfahren versprochen haben.

Die Plädoyers wurden heute zunächst mit den Vorträgen von Vertretern verschiedener Unternehmen fortgesetzt, die laut WKStA in der Causa involviert sind. Denn die Staatsanwaltschaft hat auch gegen insgesamt 21 Verbände, also etwa Projektgesellschaften, die Verhängung einer Geldbuße nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz beantragt.

Chorherr schilderte in seinem Vortrag dann zunächst den Beginn seines Engagements in Südafrika. Er habe Mitte der 1990er-Jahre beschlossen, angesichts des Endes des Apartheid-Regimes vor Ort tätig zu werden. Der Wunsch sei gewesen, dort für Bildung zu sorgen. Er sei zum damaligen Bürgermeister Helmut Zilk (SPÖ) "gestürmt": "In der Hoffnung, er ist so ein Sponti wie ich." Dies scheint der Fall gewesen zu sein: Laut Chorherr hat ihn Zilk gebeten, runterzufahren und zu schauen, was man tun könne.