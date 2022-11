Neue Romane von (Süd-)Tiroler Autorinnen: Hinhören, bevor es zu spät ist

Innsbruck – Der Epilog von Tanja Raichs kurzem Roman „Schwerer als das Licht“ ist herausfordernd kurz. Beinahe möchte man von einer Pointe sprechen. „Hörst du es jetzt?“ werden die Lesenden gefragt. „Hörst du es jetzt?“ – ein „Jetzt, wo es zu spät ist“ darf man sich dazudenken. Denn die gut 190, mit knappen, oft nur wenige Zeilen langen Kapiteln bedruckten Seiten davor lassen wenig Raum für Zweifel – und noch weniger für Hoffnung: Es ist spät – und „Schwerer als das Licht“ auch eine Warnung davor, dass es schnell zu spät sein wird. Zuschreibungen wie „Buch der Stunde“ sind zumeist ausgemachter Marketing-Blödsinn. Aber diesmal sollte man wohl eine Ausnahme machen – und das nicht nur, weil in Sharm el-Sheik gerade kleine Schritte aus einer großen Katastrophe gesucht werden oder junge Menschen ihre Angst davor, tatsächlich die letzte Generation zu sein, in aufsehenerregenden Aktionismus entladen.

Tanja Raich und Elisabeth R. Hager stellen ihren neuen Romane am Donnerstag, 17. November, im Literaturhaus am Inn vor. Gabriele Wild moderiert. Veranstaltungsbeginn ist 19 Uhr.

Ganz so plakativ ist Tanja Raich nicht. Großen Interpretationsspielraum lässt sie in „Schwerer als das Licht“ aber auch nicht: Ihre – durchaus als dunkle Parabel lesbare – Geschichte steuert nicht auf ein Ende zu, sondern auf das Ende. Es geht vielleicht nicht mit der Welt selbst zu Ende. Aber mit der Welt als Lebens- und als Überlebensraum.

„Schwerer als das Licht“ handelt von einer Frau, die auf einer tropischen Insel gestrandet ist. Da scheint der Überlebenskampf noch nicht verloren. Sie hackt sich durchs Geäst, baut sich eine Festung, sammelt Früchte. In einer archaischen Gesellschaft findet sie Zuflucht, aber an ein „Happy End“ mag die Frau da schon nicht mehr wirklich glauben. Sie geht eine Beziehung ein – und befreit sich bald durchaus drastisch, aber letztlich konsequent daraus. Sie schottet sich ab. Vieles, das sich zuträgt, bleibt vage, anderes, vor allem die Natur, gestaltet Raich detailreich aus. Auch aus diesem Wechsel – und aus dem Wechsel der Erzählperspektive (von auktorial zu personal und zurück) – entwickelt „Schwerer als das Licht“ eine seltsame Spannung. Denn wirklich viel passieren tut auf der Insel, die – jedenfalls für den naiv-europäischen Blick – einst ein Paradies gewesen sein könnte, eigentlich nicht. Zunächst entwirft auch Tanja Raich ein – nachgerade biblisches – Idyll: „Am Anfang war das Meer“, doch der Sand unter den Füßen der Protagonistin ist schon da unheilverkündend kalt.

Irgendwann kippt die Szenerie vollends ins Apokalyptische: Der Fluss versiegt; tote Fische werden angespült; Blüten faulen von den Bäumen. Diese Welt stirbt, der Überlebensraum stirbt – und wie er stirbt. Das klingt jetzt weit weniger subtil, als sich Tanja Raichs kühle Prosa liest. Dass es hier um alles geht, ist klar – und manche Passagen sind tatsächlich stark vom Wissen um die eigene Bedeutung beschwert. Wirklich zum Vorwurf machen will man das diesem Buch aber nicht. Dafür ist das, was darin be- und erarbeitet wird, zu ernst. Und sollte dementsprechend ernst genommen, also gehört werden. Bevor es zu spät ist.