Nichts geht mehr: Knapp sechs Prozent der Tiroler sind spielsüchtig

Innsbruck – Es ist der Traum vom schnellen Geld, der Menschen in Casinos und Wettbüros treibt, sie Lotto-Scheine ausfüllen oder inzwischen auch im Internet zocken lässt. Der große Gewinn bleibt bei den allermeisten aus, viele aber kommen von dieser Illusion nicht mehr los und werden krank. Wie eine unlängst vorgestellte Studie des Wiener Anton-Proksch-Instituts nahelegt, sind knapp sechs Prozent der Tiroler pathologische Spieler. Die diesbezüglichen Gesetze seien in Österreich rückständig, sagen Sucht-Experten. Das mache es schwierig, Betroffenen zu helfen, und Präventionsarbeit sinnlos.

Laut Christian Haring, Psychiater und Obmann des Vereins Suchthilfe Tirol, hängen krankhafte Spieler „dem mystisch-magischen Gedanken an, dass sie das versetzte Geld wieder zurückgewinnen können“. Doch dazu komme es nicht, oft würden hohe Schulden angehäuft, Partnerschaften und familiäre Beziehungen sowie ganze Existenzen aufs Spiel gesetzt. Und dies verstärke das Problem noch weiter. „Wer einmal so weit ist, versinkt weiter in dieser Welt, sehnt sich sogar danach, weil sie reizvoll und nicht so voller Probleme wie die Realität ist.“