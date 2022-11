Tiroler SPÖ will kostenlose Abtreibungen in allen Spitälern

Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) will den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Tirol erleichtern. Abtreibungen sollen „flächendeckend an allen öffentlichen Krankenhäusern“ und kostenlos angeboten werden – mit einem Beratungsangebot, das aber „auf keinen Fall kirchlich“ sein dürfe, so Pawlata am Sonntag in einem APA-Interview. In der Frauenpolitik will sie den Fokus auf Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit legen. Ferner will sie das Mindestsicherungsgesetz überarbeiten.