Jandl-Bearbeitung „humanistää“ räumte bei den Nestroys ab, Tirol ging leer aus

Wien – Erstmals seit 2015 war eine Produktion des Tiroler Landestheaters heuer für den Theaterpreis Nestroy nominiert. Damals wurde „Anna Karenina“ als beste Bundesländerproduktion ausgezeichnet. „Grufttheater: Weissagung“ – ein in der Vorsaison im K2 gespieltes Mash-up von Otto Grünmandl und Peter Handke – ging gestern Abend in der gleichen Kategorie leer aus. Der Preis für die Bundesländer-Aufführung holte „Garland“ von Svenja Viola Bungarten in einer Inszenierung Anita Vulesicas nach Graz.