Beide Beine gebrochen: ÖSV-Ass Franz im Training schwer verletzt

Für Max Franz ist die Saison vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Der Kärntner verletzte sich im Training schwer. © GEPA pictures/ Mario Buehner

Copper Mountain – Schocknachricht für Österreichs Ski-Herren: Max Franz stürzte am Sonntagvormittag beim Abfahrtstraining in Copper Mountain und verletzte sich dabei schwer an beiden Beinen.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in das Vail Health Hospital gebracht, wo nach einer genauen Untersuchung eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein und eine Schnittwunde am rechten Arm diagnostiziert wurden.

📸 Posting | ÖSV gab Diagnose bekannt

„Max hat bei einer Doppellinkskurve den Schwung zu eng angesetzt, sich dann mit dem Oberkörper im Tor verhakt und ist dann gestürzt", erläuterte Rennsportleiter Marko Pfeifer den Unfallhergang. „Es ist extrem schade, weil er sich mit seinem neuen Ausrüster für diese Saison sehr viel vorgenommen hat. Für unser Speedteam ist es eine enorme Schwächung. Ich wünsche Max, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt“, wurde der ÖSV-Chef in einer Aussendung zitiert.

Der 33-jährige Speed-Spezialist wurde noch am Sonntag von Dr. Randy Viola (US Ski Team Arzt) an beiden Beinen operiert. (TT.com)