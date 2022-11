Kind stürzte in Indien aus Zug: Vater sprang nach und starb

In Indien sind Züge oft restlos überfüllt.

Neu-Delhi – In Indien ist ein dreijähriges Mädchen aus einem fahrenden und überfüllten Zug gefallen. Sein 32-jähriger Vater sei anschließend ebenfalls aus dem Zug gesprungen. Er sowie seine Tochter seien ums Leben gekommen, berichtete die indische Nachrichtenagentur IANS am Montag. Das Unglück ereignete sich demnach auf der Bahnstrecke von der Hauptstadt Neu-Delhi in Richtung des besonders armen Bundesstaat Bihar.