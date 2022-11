Acht Jahre nach Abschuss von Flug MH17: Urteil wird in Amsterdam verkündet

Amsterdam, Kiew – Mehr als acht Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine wollen niederländische Richter am Donnerstag ihr Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte im vergangenen Dezember gefordert, die vier Angeklagten in Abwesenheit zu lebenslanger Haft zu verurteilen.

Die drei Russen Igor Girkin, Sergej Dubinski und Oleg Pulatow und der Ukrainer Leonid Chartschenko sind nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft für den Abschuss des Passagierflugzeugs mit 298 Toten am 17. Juli 2014 verantwortlich. Sie sollen maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, die Boden-Luft-Rakete vom Typ BUK, mit der das Flugzeug nach Erkenntnissen eines internationalen Ermittlerteams abgeschossen wurde, in die Ostukraine zu bringen.

Das Verfahren findet seit März 2020 unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in der Nähe des Amsterdamer Flughafens Schiphol statt, von wo aus die Maschine der Fluggesellschaft Malaysia Airlines damals in Richtung Kuala Lumpur gestartet war. Aus den Niederlanden kamen auch die meisten Todesopfer.

Evert von Zijtveld, der bei dem Abschuss seine 19-jährige Tochter Frederique, seinen 18-jährigen Sohn Robert-Jan und seine Schwiegereltern verloren hatte, will die vier Angeklagten nicht nur verurteilt sehen, sondern auch hinter Gittern: "Wenn sie schuldig sind, sollte die internationale Gemeinschaft sie so lange jagen, bis sie geschnappt sind", sagte der 67-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. "Ich kann ihnen nicht verzeihen".

Laut Staatsanwaltschaft gehören die Angeklagten den pro-russischen Separatisten in der Ostukraine an und hätten eine Schlüsselrolle beim Transport des BUK-Raketensystems von einer Militärbasis in Russland in die Ukraine gespielt – auch wenn sie das Flugzeug nicht eigenhändig abgeschossen hätten. Bei dem zweieinhalb Jahre dauernden Prozess stützte sie sich unter anderem auf abgefangene Telefongespräche und Handydaten, Video- und Fotobeweise sowie forensisches Material.