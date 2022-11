Erfolgserlebnis für die Kufstein Towers vor dem Tiroler Derby

Ebbs – Ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht wurden gestern die Pirlo Kufstein Towers in der zweiten Basketball-Bundesliga. Die Gastgeber feierten in Ebbs einen überlegenen 106:85-Sieg (50:46) gegen die Upper Austria Ballers. Dabei drehten die Kufsteiner vor allem in der zweiten Hälfte richtig auf. Bei dem Punktefestival kamen gleich drei Akteure der Towers auf über 20 Punkte: Luka Bozak (25), Pavle Danilovic (24) und Luka Krajlic (22) sorgten auch mit starken Wurfquoten für klare Verhältnisse. Fabio Thaler war mit 19 Zählern und 14 Rebounds zur Stelle. Auch der zuletzt verletzte Neuzugang Axel Okongo kam auf über 15 Minuten Spielzeit.