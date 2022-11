Hausärzte und der Kampf gegen die Teuerung: Das war „Tirol Live“

Um Paradigmenwechsel ging es am Mittwoch bei „Tirol Live“. Als erster Professor für Allgemeinmedizin bildet Alfred Doblinger an der MedUni Innsbruck Hausärzte aus. Der Ruf nach Nachfolgern für Kassenstellen wird angesichts drohender Pensionierungen lauter, wenngleich derzeit „nur“ zwölf von 320 Stellen unbesetzt sind. An der Motivation der Nachwuchs-Mediziner scheitert es nicht, meint Doblinger.