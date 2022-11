Demokraten halten US-Senat: Das schreibt die internationale Presse

Ex-US-Präsident Donald Trump verlor durch die Wahlergebnisse massiv an Rückenwind.

Washington – Internationale Tageszeitungen kommentieren die US-Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten von Präsident Joe Biden überraschend die Mehrheit im Senat verteidigt haben, am Montag wie folgt:

"Selten ließ eine Wahl die Stimmung derart kippen. Die meisten Umfragen sagten einen Sieg der Republikaner voraus. (...) Die Demokraten mögen die negativen Folgen ihrer maßlosen Ausgabenpolitik schönreden, doch die eigentliche Realitätsverweigerung fand offensichtlich aufseiten der Republikaner statt. Weil sie Angst vor Donald Trump und seiner treuen Wählerbasis hatten, verharmlosten die Parteiführer den Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021 und verzichteten auf eine Amtsenthebung des Präsidenten. Dies rächt sich nun. Ohne eine klare Verurteilung des Angriffs auf die amerikanische Demokratie und von Trumps Rolle dabei scheinen die Wechselwähler den Republikanern nicht mehr vertrauen zu wollen. (...) Anstatt einer roten Welle erleben die Republikaner ein blaues Wunder. Angesichts der schlechten Umfragewerte von Präsident Biden hätten sie in diesen Zwischenwahlen eigentlich rund 4 Senatssitze und 30 Mandate im Repräsentantenhaus dazugewinnen müssen. Aber sechs Tage nach den Midterms ist selbst eine republikanische Mehrheit in der großen Kammer nicht völlig gewiss."