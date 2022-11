Nazi-Graffitis und demolierte Fenster: Vandaleakte bei Musauer Feuerwehr

Das Fenster der Feuerwehrhalle Musau wurde beschädigt. © ZOOM.TIROL

Musau – In der Nacht auf Sonntag wurde ein Fenster eingeschlagen, ein weiteres zerkratzt und im Keller Papier angezündet, Ende Oktober sprühten Unbekannte Hakenkreuze sowie andere Nazi-Symbole auf die Fassade und ein Garagentor. Die Feuerwehrhalle in Musau ist binnen 14 Tagen zweimal Ziel eines Vandalenaktes geworden. Unter anderem sind in dem Gebäude auch die Räumlichkeiten des Abwasserverbands Vils-Reutte und ein Recyclinghof untergebracht. Vom Täter oder den Tätern fehlt aktuell noch jede Spur, die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

„Ich finde das eine Frechheit“, sagt Johannes Wachter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Musau. „Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die bei Unfällen hilft, dafür sorgt, dass es im Ort sicherer ist. Und dann demoliert jemand unsere Halle und schädigt uns damit natürlich auch.“

Im Keller des Abwasserverbandes wurde Papier angezündet. © ZOOM.TIROL

Zum ersten Vorfall war es bereits in der Nacht auf den 31. Oktober gekommen. Mit schwarzer, wasserfester Farbe malten der oder die Täter eine Reihe rechtsextremer Symbole an das Haus. Am vergangenen Wochenende schließlich wurde eine Scheibe im Bereich der Kommandozentrale der Feuerwehr eingeschlagen, im Keller des Gebäudes, der zu den Räumen des Abwasserverbandes gehört, ein Stapel Papier in Brand gesteckt. „Gott sei Dank lag in dem Bereich sonst nichts Entflammbares, das Feuer erlosch deshalb vermutlich von allein“, sagt Kommandant Wachter.

Wer steckt hinter dem Vandalismus? Und gibt es dafür ein Motiv? „Schaut derzeit nicht so aus, als würde jemand mit Überzeugung hinter den Nazi-Graffitis stecken, aktive rechte Szene ist uns keine bekannt“, sagt Rober Specht, Kommandant-Stellvertreter bei der Polizei in Reutte. „In Musau gab es letzthin aber vermehrt solche und ähnliche Vorfälle.“ Die Exekutive gehe davon aus, dass ein oder mehrere Jugendliche als Täter in Frage kommen, und ermittelt auch in diese Richtung, berichtet Specht. „Spuren an den Tatorten wurden gesichert, wir hoffen aber auch auf Hilfe aus der Bevölkerung.“ Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizei Reutte unter der Nummer 059133/7150 erbeten. (bfk)