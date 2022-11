Vandalismus in Musau: Unbekannter Täter beschädigt Fenster und verbrennt Papier

Musau – Ein rätselhafter Fall beschäftigt derzeit die Polizei Reutte. Am Samstagabend schlug ein unbekannter Täter ein Fenster der Feuerwehrhalle Musau ein. Weiters verschaffte sich die Person Zutritt zu den Räumlichkeiten des Abwasserverbandes Vils/Reutte und zündete im dortigen Keller Papier an. Wie der Unbekannte in das Gebäude kam ist derzeit nicht bekannt.