Gefährlicher Schlafplatz: Junge Frau starb in Tschechien in Müllwagen

Havirov – Ein gefährlicher Schlafplatz hat eine junge Frau in Tschechien das Leben gekostet. Sie wurde von der Presse eines Müllautos zerquetscht, nachdem sie tschechischen Medien zufolge in einem Abfallcontainer geschlafen hatte. Die Müllabfuhr hatte am Montag früh den Container geleert und kurz darauf Schreie aus dem Inneren des Fahrzeugs wahrgenommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die herbeigerufene Rettung konnten der eingeklemmten Frau demnach nicht mehr helfen.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Identität der Toten und zu den genauen Umständen aufgenommen. Die Arbeiter gaben an, die Frau bei einem Blick in den Container nicht bemerkt zu haben. Immer wieder kommt es in Tschechien in der kalten Jahreszeit zu schweren und tödlichen Unfällen, weil Obdachlose in Müllcontainern schlafen. Das jüngste Unglück geschah in der Bergbau- und Industriestadt Havirov, knapp 300 Kilometer östlich von der Hauptstadt Prag. (APA/dpa)