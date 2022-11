Kletterinnen steckten fest: Schwieriger Einsatz für Bergretter in Leutasch

Leutasch – In einem aufwändigen Einsatz mussten Bergretter am Sonntag zwei Kletterinnen in Leutasch aus einer misslichen Lage befreien. Laut Polizei verhängte sich das Seil der beiden Deutschen, weswegen sie ihren Standplatz nicht mehr verlassen konnten. Stark unterkühlt, aber unverletzt, wurden sie schließlich geborgen.