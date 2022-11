Rund 250 Besucher: Erste Lehrlingsmesse im Brixental war ein Erfolg

An so genannten „Mitmach-Stationen“ konnten die jungen Messebesucher ihr Können unter Beweis stellen und Berufe kennen lernen. Dank des Branchenmixes aus Handwerk, Handel, Hotellerie, Gastronomie und Dienstleistung bot sich eine Vielzahl an Aufgabenstellungen. So wurden beispielsweise Reifen gewechselt, Räume gestaltet, Pfeifen hergestellt, Wände bemalt, Speisen und Getränke zubereitet oder Schaufensterpuppen angekleidet. Zusätzlich gab es einige spannende Aufgaben zu lösen, die mit einem Preis belohnt wurden. Im Zuge von drei Sachpreistombolas wurden insgesamt über 70 Preise vergeben. Darunter ein Smartphone, Wireless-Lautsprecher, Earpods, Kopfhörer und Giesswein-Schuhe.