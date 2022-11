Seit heute leben mehr als acht Milliarden Menschen auf der Erde

Gedränge in der indischen Metropole Chennai. Indien wird China nächstes Jahr als bevölkerungsreichstes Land überholen.

New York – Ungefähr heute übersteigt die Zahl der Menschen auf der Erde acht Milliarden. Der exakte Termin lässt sich nicht festlegen, weshalb die UNO die Mitte des Monats gewählt hat. Noch vor hundert Jahren lebten weniger als zwei Milliarden Menschen auf der Erde.

Sorge vor Überbevölkerung sei unbegründet, sagt Kanem. „Die schiere Zahl der Menschenleben ist kein Grund für Angst.“ Laut UNO gibt es ausreichend Ressourcen – es komme auf die richtige und gerechte Verteilung an.

Erstens wird Indien bereits nächstes Jahr China als bevölkerungsreichstes Land überholen. Das stellt beide Länder vor enorme Herausforderungen, was ihre Wohlstandsentwicklung betrifft. Chinas schrumpfende Bevölkerung bedeutet zunehmende Überalterung, während Indien seine vielen jungen Menschen ausbilden und mit Arbeit versorgen muss.

Zweitens liegt der Schwerpunkt des globalen Bevölkerungswachstums in Afrika. Alleine auf diesem Kontinent soll die Bevölkerung laut Schätzungen bis zum Jahr 2050 um mehr als eine Milliarde Menschen zulegen. Betroffen sind vor allem Nigeria, Ägypten, Äthiopien, die Demokratische Republik Kongo sowie Tansania.

Diese Entwicklungsländer werden sich voraussichtlich schwertun, bei Infrastruktur und Wirtschaftswachstum mit der Bevölkerungsdynamik mitzuhalten. Zugleich wird sich die Frage nach Afrikas Gewicht in den globalen Institutionen stellen, wenn dort bald dreieinhalb Mal so viele Menschen leben wie etwa in Europa. (floo, dpa)