Menschenrechtskonvention: Klare Distanz zu Aussagen Wögingers

Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen an ÖVP-Klubobmann August Wöginger: „Wir sollten achtsam mit unseren Werten umgehen.“ © imago

Von Karin Leitner

Wien – ÖVP-Klubchef August Wöginger hatte am 7. Oktober 2020 in Richtung des FPÖ-Pendants Herbert Kickl befunden: „Was uns trennt, Herr Kollege Kickl, das ist, dass wir die Grund- und Menschenrechte wahren, sie akzeptieren und anerkennen – und auch die Menschenrechtskonvention anerkennen.“ Nun hat Wöginger in einem Interview zur Causa Asylrecht befunden: „Auch die Menschenrechtskonvention gehört überarbeitet.“

Die FPÖ erfreut das, sieht sich in ihrem Begehren, das von Kickl schon 2019 gekommen ist, bestätigt. Es gibt aber auch viel Kritik an Wöginger ob seines Ansinnens. So auch vom Staatsoberhaupt.

Via Twitter merkt Bundespräsident Alexander Van der Bellen an: „Die Europäische Menschenrechtskonvention ist aus dem unendlichen Leid des 2. Weltkrieges und der Shoah entstanden. Sie ist eine große Errungenschaft der Menschlichkeit, ein Kompass der Humanität und gehört zum Grundkonsens unserer Republik.“ Und: „Die Menschenrechtskonvention infrage zu stellen, löst keine Probleme, sondern rüttelt an den Grundfesten, auf denen unsere Demokratie ruht. Solche vermeintlich einfachen Lösungen sind der falsche Weg. Wir sollten achtsam mit unseren Werten umgehen.“

Wöginger wollte sich gestern nicht zu dieser Angelegenheit äußern. Wie sehen sie seine Parteteifreunde? Verfassungsministerin Karoline Edtstadler konstatierte, bei einer Pressekonferenz mit Justizministerin Alma Zadić zur Reform des Verbotsgesetzes dazu befragt: Die Menschenrechtskonvention – sie ist Teil der österreichischen Verfassung – sei „nicht verhandelbar“. Das ist auch für die Grüne Zadić so.

Edtstadlers Interpretation für Wögingers Äußerung: Dieser habe eine europäische Verständigung im Asylbereich angepeilt. Entsprechenden Druck gebe es ja von hierzulande aus innert der EU. Und: Österreich habe als einziges Europaratsland die EMRK im Verfassungsrang.

Von SPÖ-Geschäftsführer Christian Deutsch heißt es dazu: „Für die ÖVP geht es immer weiter bergab – und jedes Mal, wenn’s schlecht läuft und die Nervosität groß ist, versucht sie als Ablenkungsmanöver mit den Themen Asyl und Migration zu reüssieren. „Dass die Kanzlerpartei an den Menschenrechten rüttle, „ist ein neues Ausmaß an Ungeheuerlichkeit. Damit hat die ÖVP eine rote Linie überschritten.“

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ortet angesichts Wögingers Vorstoß „Ablenkung vom eigenen Versagen“ in der Migrationspolitik. Und sie frage sich, ob der ÖVP-Fraktionsobmann Gesetze verwechselt habe, statt der EMRK die Genfer Flüchtlingskonvention meine: „Die EMRK einschränken zu wollen, halte ich für skurril.“