Glyphosat-Zulassung in der EU nun doch vor Verlängerung

Wien, Brüssel – Das Ringen um die Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU geht heute in die nächste Runde. Die EU-Staaten könnten einem Vorschlag der EU-Kommission folgen, wonach der Einsatz ein weiteres Jahr erlaubt bleibt.

Eigentlich endet die Zulassung von Glyphosat am 16. Dezember 2022. Danach dürfte das weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizid nicht mehr in der EU verwendet werden. Allerdings verzögert sich die Risikobewertung und damit die Voraussetzung für eine neuerliche Zulassung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) auf den Juli 2023. Weshalb die EU-Kommission vorgeschlagen hat, die Zulassung für den Unkrautvernichter um maximal ein Jahr zu verlängern. Obwohl dieser Vorschlag vor einem Monat im zuständigen EU-Ausschuss keine Mehrheit von den EU-Staaten bekommen hat, steht dennoch eine Verlängerung bevor. Sollte nämlich erneut keine qualifizierte Mehrheit in die ein oder andere Richtung zustande kommen, kann die EU-Kommission das Pflanzengift selbst für ein weiteres Jahr zulassen. Österreich will der Verlängerung zudem seine Zustimmung erteilen, weil man der EFSA-Bewertung nicht vorgreifen wolle, wie Johannes Fankhauser, Sektionschef im Landwirtschaftsministerium, vor Journalisten erklärte. Zudem sieht unter anderem die heimische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) im Zuge eines Glyphosat-Monitorings von Lebens- und Futtermitteln nur ein sehr geringes Risiko von Glyphosatrückständen in Lebensmitteln. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat das Herbizid im Mai 2022 als nicht krebserregend eingestuft.