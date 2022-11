„Steuergeldverschwendung": Streit um VVT-Regiobusse kommt in den Landtag

Erwartungsgemäß anders sieht dies VVT-Geschäftsführer Alexander Jug in einer Aussendung als Reaktion auf Sints gestrige Antrags-Ankündigung: „Wir wollen für alle Menschen in Tirol eine starke, wiedererkennbare Mobilitätswelt erschaffen. Für all das braucht es einen starken Außenauftritt.“ Das bedinge auch ein neues Gesicht für die VVT-Flotte. Jedoch relativiert Jug das „Umfärben“: „Nur neu bestellte Fahrzeuge werden im neuen Design angeschafft.“ Den bestehenden Fuhrpark betreffe die Umstellung nicht, so Jug. (TT)