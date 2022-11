Müllcontainer brannte in Schwaz: Polizei sucht nach Unbekanntem

Schwaz – In der Nacht auf Dienstag brannte ein Müllcontainer in einem Innenhof in der Innsbrucker Straße in Schwaz. Der Hausbesitzer entdeckte gegen 3.30 Uhr das Feuer. Er konnte die Flammen selbst mit einem Handfeuerlöscher ersticken. Der Abfallbehälter wurde völlig zerstört, auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.