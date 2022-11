TT-Kommentar zu Glyphosat-Zulassung: Fünf Jahre und kein bisschen weiser

Im Jahr 2017 hat das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat statt der üblichen 10 Jahre nur eine befristete Zulassung für 5 Jahre in der EU erhalten. Diese Frist läuft am 15. Dezember aus, dann wäre der Glyphosateinsatz in der EU verboten.

Die WHO-Krebsforschungsagentur IARC hatte nämlich 2015 das in der Landwirtschaft weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizid – im Gegensatz zu anderen Behörden – als „wahrscheinlich krebserregend“ für Menschen eingestuft. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sollte sich deshalb innerhalb dieser 5 Jahre mit keiner geringeren Frage befassen als der, ob das so genannte Pflanzenschutzmittel, das immer wieder in Lebensmitteln nachgewiesen wird, für den Menschen gesundheitsgefährdend ist oder nicht. Das hat sie aber nicht geschafft. Ihr Bericht wird erst Mitte 2023 fertig sein. Die EU-Kommission drängt deshalb auf eine Verlängerung der Zulassung um ein weiteres Jahr. Unter anderem die österreichische Bundesregierung will diesem Vorschlag heute zustimmen.