Hohe Inflation und Energiepreise: „Neue Fenster rentieren sich jetzt“

Und er rechnet auch gleich vor: Bei einem Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche und einer Glasfläche von 50 Quadratmetern bringe eine Umstellung von Einfachverglasung auf Dreifachverglasung (KF310) bei einer Stromheizung pro Jahr eine Einsparung von 3541 Euro. An Strom würden 10.872 kWh und 2332 kg CO2 eingespart. Auf die Lebenszeit des Fensters umgerechnet seien das 777.333 gesparte Autokilometer oder 127 gerettete Bäume, sagt Klinger. Mit einer Gasheizung würden pro Jahr 2987 Euro eingespart, das seien 1655 Kubikmeter Gas. 3594 kg CO2 würden weniger in die Atmosphäre gepumpt, 1,2 Millionen Autokilometer eingespart und 200 Bäume gerettet.

Ökologisch also durchaus sinnvoll, sagt Klinger. Und er hat auch eine Idee, wie die Sanierung vorangetrieben werden könnte. So gebe es in Italien ein Fördermodell, wonach Eigentümer ab einem gewissen Sanierungsstandard bis zu 110 Prozent der Investitionssumme über fünf Jahre in Form einer Steuergutschrift zurückerstattet bekommen. Auch Internorm hat von diesem Sanierungsmodell profitiert, Italien wurde für den Fensterhersteller zum drittwichtigsten Markt (hinter Österreich und Deutschland).