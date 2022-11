Kapitän Lattner bläst mit den Haien wieder zur Attacke

Hat den Puck bei den Haien seit Jahren unter Kontrolle – Kapitän Jan Lattner. © Kristen

Von Alex Gruber

Innsbruck – In der vergangenen Saison sind die Innsbrucker Haie nicht gut aus der Länderspielpause im November gekommen. „Da war aber das verflixte Corona“, kam Kapitän Jan Lattner in Erinnerung an eine übergroße Viruslast im Haifischbecken gestern in der Tiwag-Arena auch kurz ins Fluchen.

Diese Saison soll alles anders sein. Nicht nur weil Lattner in seiner vierten Spielzeit in Innsbruck endlich erstmals ins Play-off will: „Wir sind momentan alle gesund. Wir sind stärker als letztes Jahr und müssen das jetzt beweisen.“

Die Haie scheinen nach 16 Partien tatsächlich stärker und auch geschlossener als in vergangenen Tagen. Mit Topscorer Brady Shaw (26 Punkte) und Top-Vorlagengeber Anders Krogsgaard (16 Assists) wurden zwei Haie-Cracks von den Fans in der ICE Hockey League ins Team des ersten Saisonviertels gewählt. Individuelle Auszeichnungen, die für Lattner auch kollektive Handschrift tragen: „Wir brauchen natürlich auch Topscorer, aber wir stehen hier alle zusammen und sind wie eine Familie. Wir sind in jedem Training hungrig und deswegen stehen wir auch so weit vorne.“

Die Pioneers aus Vorarlberg werden ihr Heil heute in der Defensive suchen, vielleicht darf bei den Innsbruckern deswegen auch der Geduldsfaden nicht reißen. „Wir wissen, was wir zu tun haben“, sagt Captain Lattner im Brustton der Überzeugung. Abseits des Eises wächst beim 32-jährigen Tschechen Sohnemann Max (6) in Inzing als Schüler als waschechter Tiroler heran. Die Familie Lattner hat längst Wurzeln geschlagen. Auch diese Kraft soll heute wieder spürbar sein.

