„wir: im berg“ im Brux: Der Brennerbasistunnel als Theaterstück

Und nun also „wir: im berg“, eine „performative Kartierung“ des BBT im Status quo. Der Tunnel wird Theatertext. Die junge Südtiroler Autorin Miriam Unterthiner hat dafür viel Feld- und Vorortforschung in eine Jelinek-light-Textfläche gegossen: Wort- und Sprachakkrobatik mit doppelten Böden, lustig genug, um ernst genommen zu werden, aber auch ernst genug, um Verblödelung zu vermeiden. Michaela Senn setzt Unterthiners Text – nach erfolgreicher Aufführungsserie in der Brixner Dekadenz – nun im Innsbrucker Brux in anschaulicher Abstraktion in Szene: Mittels Loop-Station zimmert sich das feine Ensemble (Margot Mayrhofer, Sabine Ladurner, Daniela Bjelobradi´c und Philipp Rudig) Zugatmosphäre zusammen. Danach wird „graben“ als Lebensform befragt. „Ich grabe, also bin ich“, heißt es von einem dieser Maulwurfsmenschen mit Tunnelblick und Schlafcontainer am Baustellenrand. Große Fragen stehen im Raum: Was wird sein, wenn das Loch im Berg zwischen Innsbruck und Franzensfeste einmal ausgehoben ist? Was, wenn man das Ende der Tage unter Tage nicht erlebt? Was, wenn der Lauch im Garten in besagtem Loch verschwindet? Was, wenn die Milch der Kühe, die auf den Wiesen grasen, die auf den Aushub gepflanzt wurden, nicht schmeckt? Die Politiker grinsen das Ein-Tirol-Grinsen, die Demonstranten sind sich nur im Dagegensein einig.