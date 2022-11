Schrille Farben, süße Streiche: „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“

Innsbruck – Bei dieser Premiere am Sonntag in den Kammerspielen wurde hemmungslos gelacht, nach Herzenslust geflucht und mit dem Popo zu wilder Musik gewackelt. Schon nach wenigen Minuten des Stücks „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“ von Christine Nöstlinger war klar: Diesen SchauspielerInnen werden viele Kinderherzen zufliegen!

Frau Bartolotti, die das Muttertier in sich entdeckt, entscheidet gemeinsam mit ihrem Apothekerfreund Egon (Hans Danner als regelkonformer Vater), den merkwürdig braven Konrad zu behalten. Es gibt aber ein Problem, denn die Kinderfabrik will Konrad zurück. Aber nur den braven. Also wird ein absurdes Umerziehungsprogramm gestartet. Teresa Waas, in der Rolle von Nachbarskind Kitti, unterstützt die beiden tatkräftig.