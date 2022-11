Foodsharing bis Podcast: Das sind die Gewinner des Innsbrucker Umweltpreises

Bürgermeister Georg Willi (Grüne) gratulierte bei der Übergabe der Urkunden im Rathaus und bedankte sich zudem "bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung engagieren – ob in Vereinen, über Initiativen oder privat.“ 13 Projekte hatten sich in verschiedenen Kategorien um den mit insgesamt 5000 Euro dotierten Preis beworben.

Der in Österreich, Deutschland und der Schweiz aktive Verein kümmert sich auch in Innsbruck um die Rettung unverkäuflicher und zu viel produzierter Lebensmittel. In sogenannten Fairteilern – Kühlschränke und Lebensmittelregale an öffentllichen Orten – werden Brot, Obst, Gemüse und Milchprodukte zur kostenlosen Entnahme und Verzehr aufgelegt. 400 "Foodsaver" unterstützen das Projekt in Innsbruck.