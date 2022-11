Nach Rückzug aus Cherson: Russische Truppen richten sich in Henitschesk ein

Kiew, Moskau – Die russischen Invasionstruppen haben nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten als vorläufiges Hauptquartier im Süden der Ukraine die Stadt Henitschesk ausgewählt. In der vergangenen Woche hatten sich die Besatzer aus der Regionalhauptstadt Cherson zurückgezogen. Dass die Wahl auf Henitschesk gefallen sei, gebe Hinweise auf die Prioritäten und Sorgen der russischen Kommandeure, hieß es im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag.