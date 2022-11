Bischof Glettler klar gegen Abtreibungen an öffentlichen Krankenhäusern

Bischof Hermann Glettler richtete klare Worte an die Landesregierung. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Innsbruck – Zur aktuellen Debatte um Abtreibung an öffentlichen Krankenhäusern richtete am Dienstag Innsbrucks Diözesenbischof Hermann Glettler deutliche Worte an die Tiroler Landesregierung. Abtreibungen könnten nicht "Teil der staatlich zu gewährleistenden Gesundheitsversorgung sein – es sei denn, dass die Gesundheit der Mutter ernsthaft gefährdet ist", erläurterte Glettler am Dienstag den Standpunkt der Kirche. Schwangerschaft sei eine Zeit "starker körperlicher Belastungen, aber in keinem Fall eine Krankheit", so der Bischof in einer Aussendung.

SPÖ: Beratung ja, aber keinesfalls kirchlich

Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) hatte am Wochenende noch einmal die Linie der SPÖ für einen erleichterten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bekräftigt und damit einen Stein ins Rollen gebracht. Abtreibungen sollen „flächendeckend an allen öffentlichen Krankenhäusern“ und kostenlos angeboten werden – mit einem Beratungsangebot, das aber „auf keinen Fall kirchlich“ sein dürfe, so Pawlata in einem APA-Interview. Eine zeitliche Zielvorgabe kam von SPÖ-Chef Georg Dornauer. In zweieinhalb Jahren soll das Angebot stehen. Wenig überraschend reagierte Glettler, der in der Bischofskonferenz für den Bereich Ehe, Familie und Lebensschutz verantwortlich ist, mit Ablehnung.

Pawlata hatte argumentiert, dass in Tirol derzeit "nur einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt" und der gehe ihres Wissens nach "bald in Pension", argumentierte Pawlata. Sie sei davon überzeugt, dass "keine Frau diese Entscheidung leichtfertig" treffe. Sie kenne "die beiden Argumentationslinien" und die "vage Formulierung" im Regierungsprogramm, habe hierzu aber "eine klare Haltung", meinte die Landesrätin.

Mehr zum Thema:

Bischof will Schwangere unterstützen

Glettler betonte indes, dass es um "effektive Hilfestellungen" für Frauen gehe. Das Anliegen der Kirche sei "nicht die Verschärfung von Strafandrohungen, sondern eine effektive und kompetente Hilfestellung für schwangere Frauen, die um eine gute Entscheidung ringen" und ebenso das Initiieren von präventiven Maßnahmen. "Jede Schwangerschaft ist ein Geschenk und eine Herausforderung. In Konfliktsituationen kann sie zu einer großen Belastung werden. Deshalb ist es notwendig, Schwangeren in Notlagen jede nötige Unterstützung zukommen zu lassen – angefangen mit einer einfühlsamen Beratung, die Perspektiven aufzeigt, bis hin zu finanzieller Hilfe und einer realen Entlastung im Alltag. Sowohl das Wohl der Mutter als auch jenes des Kindes ist in jedem Fall zu berücksichtigen", ließ der Bischof wissen.