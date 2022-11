Adventzeit in Innsbruck: Die sieben Christkindlmärkte der Stadt im Überblick

In Innsbruck wird eine große Auswahl an Christkindlmärkten geboten.

Innsbruck – Alle Jahre wieder. Oder besser: endlich wieder ohne Einschränkungen. Seit Dienstag sind die Christkindlmärkte in der Innsbrucker Altstadt und am Marktplatz auch ganz offiziell eröffnet.

Die Amraser Turmbläser stimmten beim Goldenen Dachl mit den ersten Klängen schon einmal auf das ein, was da die nächsten Tage und Wochen noch so kommt. Alle Jahre wieder wurden auch die kurzen Eröffnungsworte gesprochen, dieses Mal von LR Mario Gerber und BM Georg Willi.

Christkindlmarkt in der Altstadt und am Marktplatz eröffnet

Insgesamt sieben Christkindlmärkte sorgen heuer für weihnachtliche Stimmung in der Landeshauptstadt. Altstadt und Marktplatz waren nur der Anfang, in den kommenden Wochen laden zudem die Märkte in der Maria-Theresien-Straße (ab 25. November), auf der Hungerburg (ab 25. November), am Wiltener Platzl (ab 28. November), in St. Nikolaus (ab 25. November) und am Bergisel (ab 18. November) zum Flanieren, Staunen und Genießen ein.