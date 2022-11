Adventzeit in Innsbruck: Die sieben Christkindlmärkte der Stadt im Überblick

In Innsbruck wird eine große Auswahl an Christkindlmärkten geboten.

Innsbruck – Ab Dienstag sorgen die Christkindlmärkte und die geschmückten Straßen und Plätze für weihnachtliche Stimmung in Innsbruck. Der große Christbaum vor dem Goldenen Dachl, eine Krippenausstellung und die Marktstände mit ihren Kunstwerken und Köstlichkeiten aus der Region erzeugen eine festliche Atmosphäre in der Stadt. Sieben Christkindlmärkte laden zum Flanieren, Staunen und Genießen ein. Wir haben einen Überblick zusammengestellt:

Umgeben von historischen Häusern der Innsbrucker Altstadt taucht man in den wohl traditionellsten und ältesten Christkindlmarkt der Stadt ein. Unter dem leuchtendem Weihnachtsbaum reihen sich 40 Weihnachtsstände aneinander. Der Duft von Mandeln und Kiachln hängt in der Luft. Der Markt steht ganz im Zeichen der Volkskunst mit den geschnitzten Krippenfiguren und bunten Filzhüten.

Zu den Highlights zählt die Märchen- und Riesengasse mit ihrem Märchentheater, dass täglich von 16.30 bis 17.30 Uhr am Theaterwagen in der Kiebachgasse stattfindet. Auch besonders ist die Adventmusik mit den Turmbläsern und den Musikschülern. Die Amraser Turmbläser spielen täglich um 17.30 Uhr beim Goldenen Dachl, die Musikschule Innsbruck um 18 Uhr auf der Märchenbühne.

Der Christkindlmarkt in der Altstadt ist der wohl älteste seiner Art.

Dieser Markt ist für sein Familienprogramm bekannt. Die Kinder dürfen sich auf ein Karussell und ein Kasperltheater freuen. Zum Jubiläum überrascht der Christkindlmarkt am Marktplatz mit einer virtuellen Kutschenfahrt. Für die Erwachsenen gibt es alternative Handwerkskunst, weihnachtliche Produkte und Schmankerln bei über 68 Ständen. Der Mittelpunkt des Marktes ist der 14 Meter hohe Swarovski Kristallbaum, wo 170.500 Swarovski-Kristalle um die Wette funkeln.

Der Swarovski Kristallbaum ist das Herzstück des Christkindlmarkts am Marktplatz.

Die zentrale Innsbrucker Einkaufsstraße präsentiert den modernsten Christkindlmarkt der Stadt. Die funkelnden Leuchtbäume begeistern die Besucher alle Jahre wieder. An den 30 Ständen findet man eine Auswahl an Geschenkideen und Köstlichkeiten. In diesem Jahr schmücken auch wieder zwei Riesenchristbaumkugeln die Maria-Theresien-Straße.