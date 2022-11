Massiver Stromausfall in der Republik Moldau

Chisinau – Ein massiver Stromausausfall hat am frühen Dienstagabend weite Teile der Republik Moldau erfasst. Nach Angaben von Vizepremierminister Andrei Spinu sind Hunderttausende Einwohner aus mindestens zehn Oblasten des Landes, einschließlich der Hauptstadt Chisinau, von dem Blackout betroffen. Ursache dafür sollen russische Luftangriffe in der benachbarten Ukraine sein. Spinu sprach von einem "flächendeckenden Blackout".

Ersten Angaben zufolge ist das Stromnetz in Moldau zwar unversehrt, es wurde aber infolge von Störfällen in der Ukraine abgeschaltet. Der Netzbetreiber Moldoelectrica teilte mit, dass "sämtliche Stromlieferungen aus Rumänien zurzeit komplett ausgefallen" seien. Das Land bezieht seit wenigen Wochen zwischen 80 bis 90 Prozent seines Strombedarfs aus dem Nachbarland, nachdem die prorussischen Behörden in der abtrünnigen Region Transnistrien im Oktober die Stromlieferungen des Kraftwerks Ciugurdan an Moldau auf 23 Prozent gedrosselt hatten. (APA)