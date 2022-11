Italiens Parlamentarierinnen dürfen künftig im Sitzungssaal stillen

Rom – Italienische Parlamentarierinnen dürfen künftig ihre Babys in den Sitzungssaal in Rom mitnehmen und dort auch stillen. Das entschied ein Parlamentsausschuss am Dienstag. Für die Mütter werde ein eigener kleiner Bereich in der letzten Reihe vorgesehen, in dem sie stillen können. Eine Regelung, wonach bei den Sitzungen und Abstimmungen nur Abgeordnete im Saal sein dürfen, werde demnach modifiziert, damit die kleinen Kinder mitgenommen werden können.