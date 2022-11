Tote durch Raketen in Polen: Streitkräfte in erhöhter Bereitschaft

Warschau – Nach einer Explosion mit zwei Toten in Polen haben Medien von einem Einschlag russischer Raketen in dem NATO-Mitgliedsland berichtet. Die polnische Feuerwehr bestätigte am Dienstag zunächst allerdings nur zwei Tote bei einer Explosion in einem landwirtschaftlichen Betriebin Przewodow nahe der ukrainischen Grenze. "Es ist unklar, was geschehen ist", sagte der diensthabende Beamte. Der polnische Hörfunk-Sender ZET berichtete von zwei verirrten russischen Raketen. Russland wies die Berichte zurück.

Die Nachrichtenagentur AP meldete unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise ebenfalls, bei dem Einschlag russischer Raketen seien zwei Menschen getötet worden. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von Raketen aus Russland. Die USA erklärten, man könne das nicht bestätigen, werde es jedoch überprüfen. "Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun", sagte ein Sprecher.

NATO prüft Berichte über "tödliche Explosion" in Polen Die NATO wird Berichte über eine tödliche Explosion in Polen prüfen. "Wir prüfen diese Berichte und stimmen uns eng mit unserem Bündnispartner Polen ab", sagte ein Nato-Offizieller der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend.

Krisensitzung des polnischen Sicherheitsrates

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief den Sicherheitsrat zu einer außerordentlichen Sitzung ein, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP berichtete. Regierungssprecher Piotr Müller warnte allerdings davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Informationen aus dem Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung der polnischen Regierung sollten später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kündigte er laut PAP an.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Morawiecki nannte als Grund für die Einberufung des Sicherheitsrates zunächst eine nicht näher bezeichnete Krisensituation. Offizielle Angaben zu der Krise wurden nicht gemacht, Berichte legten allerdings einen Zusammenhang mit dem massiven russischen Raketenbeschuss auf das Nachbarland Ukraine vom Dienstag nahe.

Polnische Streitkräfte in erhöhter Bereitschaft Polen hat einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagte ein Regierungssprecher am Dienstagabend in Warschau.

Russland bezeichnet Meldungen als Provokation

Das russische Militär hat Berichte über den Absturz angeblich russischer Raketen auf ein polnisches Dorf nahe der Grenze zur Ukraine als "gezielte Provokation" zurückgewiesen.

Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstagabend mit. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun, hieß es.

Russland hatte am Dienstag Dutzende Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe berichtete von 100 Geschossen. Sollten tatsächlich Raketen auf polnischem Gebiet eingeschlagen sein, wäre das der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

EU bekundet Solidarität

Die Europäische Union steht nach den Worten von EU-Ratspräsident Charles Michel an der Seite Polens. Er stehe zudem mit den polnischen Behörden, Mitgliedern des Rates und anderen Verbündeten in Kontakt, schrieb Michel auf Twitter.

Litauen, Lettland, Estland, Norwegen, Belgien und Tschechien erklärten in ersten Reaktionen, sie bemühten sich um weitere Informationen. "Russlands Leichtsinnigkeit gerät außer Kontrolle", schrieb der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad auf Twitter.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich ebenfalls betroffen über die Explosion mit zwei Toten in Polen nahe der Grenze zur Ukraine gezeigt. "Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten und Nachbarn", schrieb die Grünen-Politikerin am Dienstagabend auf Twitter. "Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und NATO-Verbündeten."

Selenskyj fordert Reaktion der NATO

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meinte in einer ersten Stellungnahme, dass er immer davor gewarnt habe, dass sich russische Aktionen nicht nur auf sein Land beschränken würden. Zudem versicherte er Warschau seine Solidarität zu und legte sich sodann fest, dass es russische Raketen gewesen seien, die polnisches Territorium getroffen hätten. Jetzt sei eine Reaktion der NATO gefordert, verlangte Selenskyj.

Ein NATO-Gipfel unter Teilnahme der Ukraine sollte weitere Schritte ausarbeiten, schlug der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag vor. An den Vorfall in einem grenznahen Dorf in Ostpolen mit zwei Toten knüpfte er die Forderung nach besserer Flugabwehr und US-Kampfjets der Typen F-15 und F-16 für Kiew. "Heute bedeutet Schutz für den Himmel der Ukraine auch Schutz für die NATO", schrieb Kuleba auf Twitter. (APA/Reuters, dpa, TT.com)