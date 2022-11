Frankreich will 2024 mit Bauarbeiten für neue Atomreaktoren beginnen

Paris – Das französische Energieunternehmen EDF will 2024 in Penly am Ärmelkanal mit den Bauarbeiten für neue Atomreaktoren beginnen. Konkret gehe es um zunächst zwei von bis zu 14 neuen Druckwasserreaktoren (EPR), sagte der zuständige Direktor Gabriel Oblin am Dienstag. "Wenn die politischen Entscheidungen zügig fallen, können wir Mitte 2024 dort mit den vorbereitenden Bauarbeiten beginnen."