5:2 gegen die Pioneers: Die Haie lachen von Rang zwei

Innsbruck – Wie kommen die Haie aus der Länderspielpause? Gibt es wieder ein Novemberloch? Fragen, die die HCI-Fans nach zehntägiger Pflichtspielpause in der ICE Hockey League und mit Blick in die Vergangenheit vor dem ersten Bully gegen die Vorarlberger durchaus ein wenig unter den Nägeln brannten.

Eine erste Topchance von Dario Winkler (1.) schoss erste Zweifel in den Wind, fünf Minuten später traf der Tiroler mit seinem sechsten Saisontreffer nach mehrfachem Nachstochern tatsächlich zum 1:0 (6.). Es gab in den ersten 20 Minuten weitere Chancen (Shaw, Peeters ...), aber auch das Tabellenschlusslicht aus dem Ländle klopfte zuweilen in der Offensive an. Mit Anders Krogsgaard, bei dem die Baby-Alarmglocken schrillten, fehlte auf Seiten der Hausherren übrigens der beste Vorlagengeber.