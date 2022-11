Konjunkturindikator: Rezession im Winter kurz und milde

Wien – Der Bank-Austria-Konjunkturindikator ist im Oktober auf minus drei Punkte gesunken und liegt damit den vierten Monat in Folge im negativen Bereich. Der Abschwung verliere aber bereits an Tempo, es zeichne sich eine milde und kurze Winterrezession für Österreich ab, so die Bank-Ökonomen. Die Inflation dürfte bis zum Frühling zweistellig bleiben. Die danach folgende Abschwächung dürfte zudem nur langsam vonstattengehen, eine spürbare Entspannung wird erst für das letzte Jahresdrittel 2023 erwartet, unter anderem auch weil sich die Anzeichen gemehrt hätten, dass die hohen Lohnabschlüsse eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt haben. Im Schnitt wird 2023 mit einer Inflation von 5,5 % gerechnet, nach 8,5 % für das Jahr 2022.