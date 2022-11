Landtagssitzung: Grüne für Offenbarungseid bei Gletscherschutz

Wie hält es die schwarz-rote Landesregierung mit dem Gletscherschutz? Da wollen die Grünen in der heute startenden November-Sitzung des Landtages der Koalition auf den Zahn fühlen. So wird Klubobmann Gebi Mair einen Dringlichkeitsantrag einbringen, der darauf abzielt, doch noch zu einem absoluten Gletscherschutz in Tirol zu kommen. Und zwar, indem im betreffenden Raumordnungsprogramm in der Anlage 2 die Definition „Erweiterung Gletscherskigebiet“ entfernt werden soll. Das, so Mair, würde nun auch die raumordnungsrechtliche Voraussetzung für die geplatzte Gletscherehe Pitztal/Ötztal aufheben. Das Land hat die Umweltverträglichkeitsprüfung, wie berichtet, beendet, nachdem eine Frist für eine Nachbesserung verstrichen war. Weiters fordern die Grünen per Antrag einen Ausbaustopp für das Tigas-Erdgasnetz. LA Zeliha Arslan und Petra Wohlfahrtstätter verlangen per Anfrage Auskunft über die psychosoziale Kinderversorgung und fordern eine Offensive gegen die Altersarmut bei Frauen.