Weiter Trubel um Wahlrecht für „Zugezogene" in Innsbruck

Innsbruck – In allen Tiroler Gemeinden, nicht nur in Innsbruck, dürfen Unionsbürger sofort nach Hauptwohnsitzmeldung auf Kommunalebene wählen – wenn ihr Aufenthalt offensichtlich nicht nur vorübergehend ist. Für Studierende gilt somit z. B. keineswegs ein Jahr Wartefrist. Von dieser rechtlichen Klarstellung der Gemeindeabteilung auf TT-Anfrage sehen sich Grüne und NEOS bestätigt. Dass eine Gemeinderatsmehrheit genau eine solche Wartefrist einführen will (die offizielle Stellungnahme des Landes steht noch aus), lässt sie den Kopf schütteln.