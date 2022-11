Schwarz-Rote Abtreibungs-Pläne rufen Kirche auf den Plan, Umsetzung steht

Noch ist unklar, an welchen Spitälern kostenlose Abtreibungen möglich sein sollen. ÖVP und SPÖ wollen das Angebot bieten.

Innsbruck – In der ersten Hälfte der Legislaturperiode wollen ÖVP und SPÖ kostenlose Abtreibungen an Tirols Spitälern oder im niedergelassenen Bereich ermöglichen. Die Grünen begrüßen das. Derzeit führt nur ein Wahlarzt in Innsbruck Abtreibungen durch.