Pro & Contra zu Klimaprotesten: Berechtigte Aktion oder ein Zuviel des Aktionismus?

Ein Klimt in Schwarz: Nach Museen in anderen europäischen Städten war gestern das Wiener Leopold Museum Schauplatz einer „Überschüttung“.

Keine Sorge, dem Klimt geht es gut. Auch nach der gestrigen Schütt­aktion der „Letzten Generation“ im Leopold Museum. Unverletzt blieben schon Monet und van Gogh. Denn die AktivistInnen wissen schon, was sie tun. Ihr Protest im MuseumsQuartier hatte Konzept: An einem Tag, an dem die OMV BesucherInnen einen kostenlosen Blick auf die großen Meister spendierte, brüllten die AktivistInnen gegen neue Erdöl- oder Erdgasbohrungen an. Dass gerade die OMV mit heimischem Fracking im Weinviertel liebäugelte, ist der „Letzten Generation“ natürlich nicht entgangen. Allein angesichts der Aussichten, die uns bei einem Weiter-so blühen, ist ihr Protest legitim. Sie warnen lautstark und farbecht – und nehmen die Museen in die Verantwortung. Diese täten in ihrer Rolle als Orte von Debatten gut daran, auf die AktivistInnen zuzugehen. Solange diese keine Gemälde zerstören, sondern Bilder erzeugen. Sie stören sie uns beim Ignorieren der Klimakrise. Einer muss es ja tun.