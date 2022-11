Sanierung geht weiter: Freiluft-Wohnzimmer für die Reichenau

Innsbruck – Die Sanierung des so genannten Grüngürtels im Herzen der Reichenau – von der Hirschberggasse über die Radetzky- bis zur Rossbachstraße – geht weiter. Seit Kurzem wird an dem östlichsten Bereich des Gutshofweges zwischen der Radetzky- und der Rossbachstraße gearbeitet. Kostenpunkt: rund 450.000 Euro. Geplant sind kleinere Nischen mit unterschiedlichen Liege- und Sitzmöglichkeiten entlang des Grüngürtels. Als zentrales Gestaltungselement fungiert ein „Ruheplatz“ in Form eines Wasserspiels. Dieses wird von organischen Sitzelementen umrandet und nördlich von einer Baumreihe begrenzt. Zwei „Hollywoodschaukeln“ sowie zwei Hängematten im Nahbereich des Wasserspiels laden zum Verweilen ein. Zudem sind drei ergänzende Tischtennistische und, eingebettet zwischen Hügelstrukturen, ein Kleinkinderspielbereich vorgesehen.