Ehemaliger Flüchtlingskoordinator Maier ortet „eine populistische Note“

Wien – In der Flüchtlingskrise 2015 waren Ferdinand Maier, Ex-ÖVP-Generalsekretär, und Christian Konrad, Ex-Raiffeisen-Generalanwalt, Flüchtlingskoordinatoren der rot-schwarzen Regierung. Nun gibt es ob steigender Asylwerber-Zahlen Alarmismus von ÖVP und FPÖ. Ist er berechtigt? „Er wäre nicht berechtigt, wenn man damit umgegangen wäre, wie es sich gehört – und aus den Erfahrungen von 2015 gelernt hätte“, befindet Maier im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Und auf ein Plakat des Wiener ÖVP-Chefs Karl Mahrer mit dem vom deutschen Ex-Kanzler Helmut Schmidt entlehnten Slogan „In der Krise weist sich der Charakter“ verweisend, fügt er an: „Ob er Innenminister Gerhard Karner oder die ganze ÖVP meint, weiß ich nicht.“ Abgesehen davon: Es gebe genügend Quartiere: Zelte aufzustellen, sei nicht nötig. „Wenn schon, dann sollten es Container sein. Die müssen genehmigt werden.“

Um die Bürokratie zu umgehen und wegen der vom Gros der Bundesländer nicht erfüllten Quoten plädiert Maier für erneutes „Durchgriffsrecht“ des Bundes: Wie einst sollten nach dem Schlüssel 1,5 Prozent der Wohnbevölkerung Flüchtlinge in Gemeinden und Städte kommen. „Bei 30.000 Einwohnern sind das 450. Diese Maximalzahl galt, sie sollte wieder gelten.“ Dass Karner kein Durchgriffsrecht reklamiere, liegt für Maier „auch an der Beratung seines Landsmannes, des niederösterreichischen Hardliners Wolfgang Sobotka“.

Punkto Zelte ortet Maier mehrere Motive: „Das Signal an Flüchtlinge: ,Schaut, hier ergeht es euch so, ihr habt keine Chance.‘ Es soll aber auch Druck auf die Bundesländer aufgebaut werden, Herbergen zu öffnen. Und: eine populistische Note.“ Wenn die ÖVP meine, mit dem Asyl-Thema erneut punkten zu können, sage er ihr: „In der Krise zeigt sich der wahre Charakter.“ Mit Mahrers Motto kommentiert Maier auch, dass ÖVP-Klubchef August Wöginger die Menschenrechtskonvention „überarbeiten“ will: „Es ist beklemmend, dass jemand aus populistischen Gründen die Konvention zur Disposition stellt. Das ist charakterlos.“ Zur Diagnose von ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg – Systemversagen in der EU – sagt Maier: „Österreich hatte den EU-Vorsitz. Es hätte die Chance gehabt, während der Präsidentschaft Lösungen zu initiieren. Sich jetzt darauf rauszureden, das sei die EU, ist schwach.“ Zum Einwand, dass es auch EU-weit Quoten gibt, die nicht von allen beachtet werden, sagt Maier: „Dann muss man über Sanktionen reden – auch über finanzielle.“