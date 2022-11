Eröffnung am 25. November: Adventmarkt in Lienz setzt die Tradition fort

BM Elisabeth Blanik, Iris Rampitsch, Hans Pramstaller, Hannes Rohracher und Gerhard Pramstaller (v. l.) kündigen den Adventmarkt an.

Lienz – Nur den Innsbrucker Adventmarkt gibt es noch länger, und darauf ist man in der Stadt Lienz durchaus stolz: Der Adventmarkt in der Dolomitenstadt zählt zu den traditionsreichsten in Tirol. Nach zwei Jahren Pause stimmen sich 35 Standler, Chöre und Musikgruppen, Sozialvereine und der Lienzer Nachtwächter Hannes Rohracher bereits auf die nahende Weihnachtszeit ein.