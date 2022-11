Für Junge und Junggebliebene: die SENaktiv-Messe ist zurück

Innsbruck – Endlich ist es so weit. Nach einer längeren, Pandemie-bedingten Pause findet an diesem Wochenende in Innsbruck wieder die SENaktiv statt. Eröffnet wird die 44. Ausgabe von Westösterreichs größter Seniorenmesse am Freitag. Zeitgleich wird auch zum bereits vierten Mal die Kreativmesse abgehalten. Die Veranstalter kündigten gestern bei einer Pressekonferenz ein abwechslungsreiches Programm an.