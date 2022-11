Klassenkampf für Feinspitze: Kulinarische Satire „The Menu" im Kino

Innsbruck – Julian Slowik ist ein Koch der Extraklasse. Seine Öko-Molekular-Küche ist mehr Performancekunst als Essen. Gleich zu Beginn gibt er der exquisit-elitären Runde von 12 Gästen in seinem Insel-Restaurant einen Hinweis: „Esst nicht! Kostet und genießt!“ Dass an diesem Abend mehr als das Essen um 1250 Dollar pro Person und Slowiks Erläuterungen serviert werden, bekommt auch der arrogante Kulinarik-Fan Tyler (Nicholas Hoult) zu spüren, der uns in den Film einführt. Er hat sich extra für diesen Abend die junge Margot (Anya Taylor-Joy) als Begleitung organisiert, der er das Essen ständig erklärt. Wirklich beeindruckt ist sie davon nicht. Und im Plan von Chef Slowik ist sie eigentlich auch nicht vorgesehen. Er bittet sie zu sich in die Küche und stellt sie vor eine mysteriöse Entscheidung: Gehörst du zu denen, die nehmen – oder zu den Gebern?

In „The Menu“ orchestriert Regisseur Mark Mylod in seinem ersten Kinofilm seit Langem einen ganz besonderen Restaurant-Abend, mit der Struktur des titelgebenden Menüs, vom Amuse-bouche bis zum Dessert. Mit jedem Gang wird das ausgefeilte, zuweilen etwas allzu clevere Drehbuch von Seth Reiss und Will Tracy dabei beunruhigender. Welche Hauptspeise am Plan steht, sollte lieber nicht verraten werden, auch wenn relativ früh angekündigt wird, was bevorsteht. Das Menü, das Slowik serviert, ist jedenfalls unbezahlbar. Nur so viel: Auf dem Speiseplan steht Klassenkampf – und alle Anwesenden bekommen ihr Fett ab. Die Restaurantkritikerin, die Slowiks Aufstieg auf den Koch-Olymp einst ermöglichte ebenso wie die alten Stammkunden, die neureichen Banker und ambitionslosen Filmstars.